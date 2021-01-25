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Президент Таджикистана открыл музей имени самого себя

Президент Таджикистана открыл музей имени самого себя

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 января открыл в Душанбе музей имени самого себя, пишет портал Asia-Plus.

Экспозиция об «Основателе мира и национального единства — лидере нации» расположилась в здании Таджикского национального университета. «Музей открыт для увековечения его заслуг перед народом и государством», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечается, что Рахмон с 1977 по 1982 год обучался на экономическом факультете вуза. К открытию музея приурочили также введение в эксплуатацию нового здания общежития университета. На открытии президент встретился со строителями и студентами.

12 октября 2020 года Эмомали Рахмон был переизбран на пост президента Таджикистана, заполучив более 90 процентов голосов. Он руководит государством с 1994 года и будет править еще как минимум семь лет. Согласно поправкам в Конституцию страны от 2016 года, Эмомали Рахмон может переизбираться на свой пост неограниченное количество раз.

Источник: lenta.ru

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