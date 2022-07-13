Приватизацію Ощадбанку відклали

Процес приватизації державного Ощадбанку призупинився через повномасштабне вторгнення Російської Федерації.

Про це заявив голова правління банку Сергій Наумов в інтерв'ю виданню "Мінфін".

"Ми продовжуємо співпрацю з ЄБРР, зокрема за програмою торговельного фінансування, але зрозуміло, що роботу з приватизації Ощадбанку поставлено на паузу. Нині це не в пріоритеті", – заявив Наумов.

Він додав, що також підкориговано стратегію банку через оновлення Кабміном стратегічних напрямів діяльності держбанків.

Нагадуємо:

Держава планувала продати Європейському банку реконструкції та розвитку частку Ощадбанку в розмірі близько 20-25%.

У жовтні 2021 року ЄБРР підписав мандатний лист, який підтверджував готовність надати Ощадбанку довгостроковий субординований кредит з можливістю конвертації в акції на суму до 100 млн євро.

Того ж місяця Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки, яка передбачає скорочення непрацюючих активів, нарощування прибутку та подальше входження ЄБРР у капітал держбанку.

Источник: epravda.com.ua

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