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Про Дурова без шизи

Про Дурова без шизи

Оце читаю у виконанні експертів конспірологію експертизу по Дурову. І волаю.

Ні, це не хитра гра з путіним.

Ні, це не про геополітику.

Це про те, що європейська регуляція соцмереж і платформ пішла сильно далі американської і будь-якої ще.

Місяць назад Єврокомісія (як до того кілька країн) без особливого шуму-гаму ввалили по Тік-току і промалювали йому дуже жорстку модерацію і обмеження. До того те саме зробили з Мета Цукерберга.

В той час як у США з цього питання ще тривають дискусії.

Майкрософт і google заплатили мільярди мільярдів штрафів і обкладені купою обмежень.

Дуров чогось вирішив що він безсмертний і неуразний для європейської бюрократії. Йому зараз пояснять чому це не так.

Ось і вся історія.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6064

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Темы: єс, інтернет

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