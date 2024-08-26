Про Дурова без шизи
Оце читаю у виконанні експертів конспірологію експертизу по Дурову. І волаю.
Ні, це не хитра гра з путіним.
Ні, це не про геополітику.
Це про те, що європейська регуляція соцмереж і платформ пішла сильно далі американської і будь-якої ще.
Місяць назад Єврокомісія (як до того кілька країн) без особливого шуму-гаму ввалили по Тік-току і промалювали йому дуже жорстку модерацію і обмеження. До того те саме зробили з Мета Цукерберга.
В той час як у США з цього питання ще тривають дискусії.
Майкрософт і google заплатили мільярди мільярдів штрафів і обкладені купою обмежень.
Дуров чогось вирішив що він безсмертний і неуразний для європейської бюрократії. Йому зараз пояснять чому це не так.
Ось і вся історія.
Джерело: https://t.me/yb_ua/6064