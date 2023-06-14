Рада дозволила обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів: за яких умов

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому нову редакцію законопроєкту №6134 про захист прав споживачів, яким, серед іншого пропонується обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів та інших продавців за умови відсутності достовірної інформації про їхнє найменування, місцезнаходження. За відповідне рішення проголосували 263 народних депутатів.

Ухваленим законом визначено, що у разі якщо інтернет-магазин(продавець) на сайті не надає інформації стосовно місцезнаходження та назви, «що унеможливлює здійснення заходу державного нагляду (контролю) відповідно до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з метою поновлення порушених прав споживачів, Держпродспоживслужба має право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до веб-сайту (частини веб-сайту, програмного забезпечення) такого суб’єкта господарювання.

Також, серед іншого пропонується обмежувати доступ до сайтів інтернет-магазинів(продавців), які використовують нечесну підприємницьку практику та порушують законодавство про захист прав споживачів.

Джерело: sud.ua

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