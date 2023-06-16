Размолвка между Францией и Германией из-за ядерной энергетики задерживает сделку ЕС по ВИЭ

Страны-члены Европейского союза еще больше отложили принятие решения о расширении масштабов использования возобновляемых источников энергии после того, как предложение снять озабоченность Франции по поводу ее атомной промышленности было раскритиковано странами во главе с Германией.

На встрече правительственных чиновников ЕС в среду Швеция предложила внести изменения в часть рамочного соглашения, достигнутого ранее в этом году с Европейским парламентом. Это позволило бы удовлетворить требования Франции о том, чтобы ядерная энергетика занимала большее место в "зеленом" сдвиге, но это предложение вызвало скептицизм со стороны большинства стран.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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