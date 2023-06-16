Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:19
Просмотров: 94

Размолвка между Францией и Германией из-за ядерной энергетики задерживает сделку ЕС по ВИЭ

Размолвка между Францией и Германией из-за ядерной энергетики задерживает сделку ЕС по ВИЭ

Страны-члены Европейского союза еще больше отложили принятие решения о расширении масштабов использования возобновляемых источников энергии после того, как предложение снять озабоченность Франции по поводу ее атомной промышленности было раскритиковано странами во главе с Германией.

На встрече правительственных чиновников ЕС в среду Швеция предложила внести изменения в часть рамочного соглашения, достигнутого ранее в этом году с Европейским парламентом. Это позволило бы удовлетворить требования Франции о том, чтобы ядерная энергетика занимала большее место в "зеленом" сдвиге, но это предложение вызвало скептицизм со стороны большинства стран.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росіяни в маренні заявили, що обвалилися акції німецького оборонного концерну Rheinmetall
15.06.2023 09:10    201
Необхідно вести конкретну розмову про гарантії безпеки для України, — канцлер Німеччини Олаф Шольц
15.06.2023 06:55    170
Германия представила свою первую комплексную стратегию национальной безопасности
15.06.2023 06:20    682
Представники іранської діаспори проведуть у Берліні акцію проти диктатури у рідній країні
14.06.2023 08:39    207
ЦБ Китая снизил ставки по краткосрочным займам на фоне замедления экономики
14.06.2023 07:19    152
Президент Польши Анджей Дуда призвал принять Украину в НАТО
14.06.2023 06:44    128
Кілька хороших новин за останні дні з фінансового сектору
12.06.2023 06:27    1023
Олаф Шольц знову планує зателефонувати путіну і переконати його вивести війська з України
11.06.2023 09:15    236
У Верховній Раді проголосували закон про запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках
11.06.2023 06:32    783
Як ховалися у метро Харкова: у підземці Берліна представили фотовиставку, що присвячена війні в Україні
10.06.2023 09:56    271
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 