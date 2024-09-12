Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:14
Просмотров: 65

Реакція на дебати. Консерватори розчаровані, демократи задоволені

Реакція на дебати. Консерватори розчаровані, демократи задоволені

Консервативний табір переважно сходиться на тому, що Трамп програв дебати. Хоча причини бачать в різному.

Марк Шорт, колишній керівник апарату Майка Пенса, зазначив, що Трамп “не скористався ключовими можливостями натиснути на Гарріс щодо важливих питань, таких як економіка та безпека кордонів”.

Політичний коментатор Ерік Еріксон був прямим, заявивши, що Трамп програв дебати через нездатність зосередитися на критичних темах.

Консервативний телеведучий і коментатор Х'ю Х'юїтт критикував ведення дебатів, звинувачуючи медіа в упередженості на користь Гарріс, але також визнав, що Трамп дозволив Гарріс уникнути важливих питань.

Демократичний табір задоволений своєю кандидаткою. Демократи високо оцінили виступ Гарріс за її стриманість та президентську поведінку.

Політичний стратег і екс-ведуча MSNBC Карен Фінні пише, що Гарріс змогла залишитися зосередженою протягом усіх дебатів, примушуючи Трампа нервувати.

Журналіст Кріс Сілліцца пише, що Гарріс легко виграла дебати, зазначаючи її виважені відповіді та здатність уникати атак Трампа.

Загалом демократичні коментатори відзначили її вміння провокувати Трампа, через що він вимушений був захищатися майже всі дебати.

Нейтральний табір нагадує, що дебати - скоріше за все - не дуже вплинуть на рейтинги. Проте вони все одно продемонстрували готовність Гарріс до важких дебатів і зміцнили її позиції як вітальної (більш живої ніж конкурент) і сильної кандидатки.

Марта Джонсон, професорка уряду в Університеті Нортіствестерн, зазначила, що Гарріс намагалася продемонструвати авторитет і зрілість, і зробила це досить успішно. Її виступ, за словами Джонсон, був спрямований на те, щоб показати себе стабільним та компетентним лідером.

Соціолог і політичний аналітик Кріс Борік сказав, що хоч дебати були драматичними, вони, ймовірно, не матимуть довготривалого впливу на динаміку виборів.

Від себе додам, що Трампу не вдалося основного: він не зумів втягнути Гарріс у свій дискурс ведення дебатів. Емоційний і різкий, де він як трікстер мав би перевагу.

Але це ще, звісно, не нокаут. Боротьба буде до останнього.

Джерело: https://t.me/yb_ua/6259

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Пожалуй, вот главный фрагмент ночных дебатов Харрис-Трамп
Сегодня 07:50    13
Західні ракети долітають до москви
Сегодня 06:45    98
Ну, почалось… Він взагалі на щось здатний окрім того, щоб усім погрожувати?
Сегодня 06:19    115
Новини з іншого світу
11.09.2024 08:42    151
Сегодня годовщина трагических терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибло 2977 человек.
11.09.2024 08:35    135
Білий дім направив Конгресу секретну доповідь про стратегію війни в Україні, - Reuters
11.09.2024 08:12    146
У Трампа був поганий вечір. Дебати...
11.09.2024 07:31    263
Держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі цього тижня відвідають Київ
11.09.2024 06:53    138
Трамп пообещал посадить в тюрьму своих политических оппонентов после выборов
11.09.2024 06:17    232
Рейтинги по президентской гонке в США будут сегодня позднее, а пока давайте глянем на выборы в Сенат
10.09.2024 09:56    166
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 