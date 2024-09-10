Рейтинги по президентской гонке в США будут сегодня позднее, а пока давайте глянем на выборы в Сенат
Напомню, что каждые два года переизбирается 1/3 Сената. Каждый сенатор избирается от всего штата.
Здесь тоже семь спорных штатов, где у кандидатов сравнительно близкие рейтинги.
Без этих семи штатов счет 49:44 в пользу республиканцев (включая сенаторов, которые не переизбираются).
По спорным на этот момент:
• демократы берут 5: Аризона, Мичиган, Огайо, Пенсильвания, Мэриленд,
• республиканцы берут 2: Монтана, Флорида.
То есть, если ничего не изменится, у республиканцев будет 51 сенатор, а у демократов 49.
По Палате представителей все сложнее (напомню, она переизбирается полностью раз в 2 года), но вроде бы ожидается большинство у демократов.
Сейчас в Конгрессе ситуация прямо противоположная, в Сенате рулят демократы, а в Палате - республиканцы.
The Hill, правда, считает, что спорный штат на выборах в Сенат всего один - Огайо.
Но, в принципе, должно произойти что-то сверхестетсвенное, чтобы финальный расклад в Сенате отличался от 51:49 в пользу республиканцев.
Тут особой интриги нет, поэтому тщательно следить за сенатскими выборами не будем.
По Палате представителей у The Hill такой расклад.
Текущий счет 215:210 в пользу республиканцев, и 10 спорных округов с близкими рейтингами.
The Hill ожидает финальный счет 219:216 в пользу республиканцев.
Но тут борьба, так что периодически буду заглядывать в прогнозы.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17002