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росія від серпня 2022 року отримала з Ірану близько 400 дронів. А може й 1 700...
росія від серпня 2022 року отримала з Ірану близько 400 дронів, більшість вже використано — Associated Press.
Це переважно дрони-камікадзе Shahed. За даними видання, наразі рф планує закупити нову партію іранських БпЛА.
**Водночас іранські медіа та українська розвідка називають інші цифри.
За їхніми даними, від початку щільного військового співробітництва росія законтрактувала близько 1 700 дронів. Станом на початок січня 2023 року 660 з них були використані.
Джерело: https://t.me/znua_live/93155