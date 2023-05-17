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росія від серпня 2022 року отримала з Ірану близько 400 дронів. А може й 1 700...

росія від серпня 2022 року отримала з Ірану близько 400 дронів. А може й 1 700...

росія від серпня 2022 року отримала з Ірану близько 400 дронів, більшість вже використано — Associated Press.

Це переважно дрони-камікадзе Shahed. За даними видання, наразі рф планує закупити нову партію іранських БпЛА.

**Водночас іранські медіа та українська розвідка називають інші цифри.

За їхніми даними, від початку щільного військового співробітництва росія законтрактувала близько 1 700 дронів. Станом на початок січня 2023 року 660 з них були використані.

Джерело: https://t.me/znua_live/93155

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