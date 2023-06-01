Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:02
Просмотров: 76

росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів

росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів

У курську та ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу

Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

✔️ пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

✔️ рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

✔️ склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

✔️ скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у росії.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: війна, росія

Читайте ещё:

ISW, 31 мая
Сегодня 08:08    19
«Нас как распетрушило, на...!» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:07    24
У росії залишилось 706 ракет великої дальності
Сегодня 07:58    36
СБУ повідомила про підозру чотирьом блогеркам, які «засвітили» роботу ППО під час російського удару по Києву 16 травня
Сегодня 07:48    48
СБУ арештувала активи ще одного депутата-зрадника від ОПЗЖ на 500 млн грн
Сегодня 07:39    54
У захопленому порту Бердянська росіяни вантажать на кораблі зерно та метал
Сегодня 07:30    60
Лубінець: Маємо підтвердження участі Білорусі у переміщенні через її територію військовополонених
Сегодня 07:20    56
Россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами
Сегодня 07:15    80
Сотрудники ЗАЭС предупреждают о возможности ужасной катастрофы, - Sky News
Сегодня 07:11    73
Оперативна інформація станом на 06.00 01.06.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:01    64
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 