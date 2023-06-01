росіяни будують масштабні комплекси для зберігання трупів
У курську та ростові-на-дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу
Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.
До комплексів будуть входити:
✔️ пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;
✔️ рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;
✔️ склади з трунами та іншим похоронними декораціями;
✔️ скорботна зала.
Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.
Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.
Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.
ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у росії.
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua