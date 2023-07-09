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С 11 июля в Украине вступит в силу запрет на продажу ароматизированных сигарет и жидкостей для «электронок»
Штраф за нарушение закона составляет 20 тыс. грн. Повторное нарушение в течение года - 50 тыс. грн.
Кроме этого:
➡️ запрещение рекламы и стимулирования продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним;
➡️ штраф за их реализацию лицам, не достигшим 18 лет - 1020 грн, а в случае повторного нарушения в течение года– 10 200 грн:
➡️ запрещается использовать устройства для нагрева сигарет во всех общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет.
Джерело: https://t.me/u_now/104359