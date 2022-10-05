ЄС може включити допомогу Україні у бюджет на 2023 рік

Про це домовилися міністри фінансів ЄС, аби зробити виплати регулярними та структурованими, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час брифінгу.

Важливо мати передбачуваніший фінансовий потік для України, тому ми маємо намір інтегрувати його в бюджет ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його стабільнішим, – зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала ще €5 мільярдів допомоги від Євросоюзу. Куди спрямують ці кошти – читайте тут (https://t.me/spravdi/18320).

Джерело: https://t.me/spravdi/18397

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