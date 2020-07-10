Шанс для Украины. ЕС перейдет на «зеленую» энергию

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, подтолкнул европейцев к переходу на чистые технологии.

В ЕС хотят уменьшить зависимость от ископаемых энергоносителей и достичь климатической нейтральности до 2050 года.Еврокомиссия представила стратегию использования водорода, как одного из важнейших источников энергий при переходе на чистые технологии. В Брюсселе стратегию называют шансом для Украины. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Европа переходит на «зеленые рельсы»

8 июля Европейская комиссия представила два документа, которые должны помочь в достижении поставленных целей: отказа от углеродной энергетики и откат глобального потепления. Это стратегия интеграции энергетической системы и водородная стратегия.

Сейчас энергетический сектор ответственен за около 75 процентов выбросов парниковых газов в ЕС. Главной целью стратегии интеграции энергосистем является уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и снижение энергопотерь.

В рамках Парижского соглашения по климату страны ЕС взяли на себя обязательства по существенному сокращениювыбросов в атмосферу парникового газа CO2, и широкое внедрение водородных технологий рассматривается как один из магистральных путей достижения поставленных целей.

В 2019 году в разных странах Европы осуществили уже целый ряд проектов поиспользованию водорода вместо нефти, газа и угля. Из-за пандемии коронавируса тема водорода на несколько месяцев ушла на задний план, но сейчас она вызывает еще больший интерес.

Это связано с тем, что для преодоления последствий пандемии в разных странах и в целом в ЕС готовятся гигантские программы стимулирования экономики, и есть очевидное стремление направить выделяемые средства на развитие наиболее инновационных, перспективных и экологичных технологий.

В прошлом месяцеМеждународное энергетическое агентство совместно с Международным валютным фондом подготовило План устойчивого выздоровления, в котором рассказывается, как перезапустить рост мировой экономики на низкоуглеродной основе. Подробно в материале Без нефти. Как спасают экономику от коронакризиса.

В Еврокомиссии видят ближайшее будущее так: люди ездят на электромобилях, которые они заряжают от солнечных батарей, размещенных на крышах зданий, а квартиры обогреваются теплом, выделяемым заводом или центром обработки данных, размещенным неподалеку.

В представленных ЕК документах также предлагается производить в Евросоюзе к 2024 году почти миллион тонн водорода, а к 2030 — уже десять миллионов тонн. Законодательную базу для этого разрабатывает либеральный евродепутат из АвстрииКлаудиа Гамон.

«Водород считается зеленым, если они используется для декарбонизации, то сокращения выбросов углекислого газа в энергоемких отраслях или для замены углерода, например, при производстве стали», — сказала она.

Водород на данный момент считается самым перспективным источником энергии.На определенное время углероды все же смогут удерживать свою позицию, поскольку дезинтеграция природного газа является самым дешевым способом производства водорода.

Но водород может быть получен из воды с использованием энергии из возобновляемых источников энергии или ископаемых. И если будет найден экономически эффективный способ получения водорода путем электролиза морской воды с использованием солнечной энергии, то прорыв в новую энергетику станет необратимым, говорят эксперты.

ПосколькуБрюссель избирает кратчайший путь к использованию водородного потенциала не только в экологических, но и технологических, финансовых и промышленных целях, то создает Европейский альянс за чистый водород с участием нефтяных и газовых компаний, таких как Shell и Snam.

Водородная стратегия ЕС включает комплекс мероприятий для продвижения «зеленого» водорода в европейской энергетике и декарбонизации экономики. Речь идет о частичной замене угля на водород при производстве стали и о переводе на водородное топливо пассажирского, как общественного, так и личного, а также грузового транспорта.

Для достижения этих целей было предложено 38 мер, включающих законодательные инициативы и финансирование новых технологий.

Как пишет DW со ссылкой на источник в Брюсселе, Еврокомиссия хочет привлекать к участию и соседние страны, в частности Украину.

«Эти стратегии — также шанс для Украины. Мы будем контактировать с Украиной и смотреть, как она может развивать производство для поставок на наш рынок», — отметил собеседник издания в Еврокомиссии.

При этом отмечается, что для стран-поставщиков ископаемых энергоносителей, в частности для России и Норвегии, движение ЕС к климатической нейтральности будет вызовом. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон напомнила, что достичь этой цели возможно лишь при отказе от ископаемых источников энергии.

«Все партнеры, которые поставляют нам ископаемое топливо, должны принять это во внимание», — предостерегла еврокомиссар.

Представленные стратегии также предусматривают развитие системы трубопроводов для транспортировки водорода. Самый дешевый способ — это переоснащение газопроводов. Стоимость переоборудования оценивается в 10-30 процентов от цены прокладки новых труб.



Источник: Новости Ю

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