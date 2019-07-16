В Україні виявлено великі нерозвідані запаси нафти і газу

Українські вчені виявили наявність значних нерозвіданих вуглеводневих ресурсів у нафтогазоносних регіонах України. За найскромнішими прогнозами вчених, їх запаси становлять понад 5 млрд тонн умовного палива, а запаси нетрадиційних видів вуглеводнів – взагалі колосальні.

«Вчені нашого університету разом з фахівцями НАНУ провели грунтовну роботу з оцінки ресурсної бази. За найбільш обережними з висновками, нерозвідані традиційні вуглеводневі ресурси в східному, західному і південному нафтогазоносних регіонах України складають понад 5 млрд т умовного палива, а це вдвічі більше накопиченого видобутку. Є ще колосальні запаси нетрадиційних видів вуглеводнів – сланцевого газу і нафти, метану вугільних родовищ, газогідратів Чорного моря», – зазначив проректор з науково-педагогічної роботи Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Сергій Куровець, повідомляє DT.UA.

Сьогодні найбільшу перспективу для освоєння мають глибокі горизонти Східного нафтогазоносного регіону. На Мачухському родовищі з глибини 7000 м отримано приплив газу з добовим дебітом в 1,2 млн кубометрів.

Нагадаємо, в Україні 600 млрд кубометрів доведених запасів газу. Україна знаходиться на третьому місці в Європі за обсягами розвіданих запасів газу після Норвегії та Нідерландів.

Нагадаємо, президент Порошенко підписав закон №3096-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі». Він спрямований на спрощення дозвільних процедур для підприємств, що здійснюють геологорозвідку і роботи з будівництва та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин.

Источник: ua.news

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