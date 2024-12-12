Асоціація газовидобувників вимагає не змінювати тарифи на транспортування газу

За підрахунками експертів, різке збільшення тарифів створить додаткові витрати для газовидобувних підприємств у розмірі 7 млрд грн, що призведе до зменшення обсягів буріння нових свердловин та зниження видобутку. Це може змусити Україну збільшувати імпорт.

Асоціація газовидобувних компаній звернулася до НКРЕКП із закликом зберегти поточний рівень тарифів на транспортування газу. Представники галузі наголошують на необхідності прозорого діалогу з усіма зацікавленими сторонами та публічного обговорення проєкту постанови.

Джерело: https://t.me/u_now/147697

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