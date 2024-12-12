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Український цемент заміняє білоруський експорт до Польщі, проте лише частково - "Укрцемент"

Український цемент заміняє білоруський експорт до Польщі, проте лише частково - Укрцемент

Обсяги експорту українського цементу на польський ринок суттєво зросли під час повномасштабного вторгнення рф, проте лише частково замінюють експорт до Польщі з Білорусі та становлять до 4% обсягу польського виробництва.

Про це повідомляє "Укрцемент", передає "Інтерфакс-Україна".

"До війни основним експортером цементу до Польщі була Білорусь. Сумарний експорт із Білорусі до Польщі становив понад 1 млн тонн цементу. З початком повномасштабної війни ситуація радикально змінилася: експорт із Білорусі не здійснювався. І за цих обставин сталося часткове заміщення білоруського цементу українським", – стверджують в "Укрцементі".

За даними "Укрцементу", до повномасштабного вторгнення експорт українського цементу становив 0,2-0,3% від обсягів польського виробництва: 2021 року було експортовано до Польщі 53 400 тонн цементу.

Після початку повномасштабної війни обсяги експорту до Польщі суттєво зросли: до 111 тис тонн 2022 року, та до 333 300 тонн 2023 року. Це зумовлено, зокрема, значним скороченням споживання цементу на внутрішньому українському ринку – з 10,5 млн тонн 2021 року до 6,1 млн тонн 2023 року.

За розрахунками Асоціації виробників цементу Польщі у 2024 році імпорт з України досягне понад 500 тис тонн, а наступного може бути навіть 1,5 млн тонн.

"Якщо зіставити озвучений польською стороною експорт цементу з України під час війни з обсягами виробництва в Польщі, ми отримаємо цифру, яка не перевищує 4%. Чи є цей показник таким вже руйнівним фактором для виробників цементу в Польщі?", – зазначають в "Укрцементі".

Джерело: epravda.com.ua

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