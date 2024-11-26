Австрія, росія, газ. Що пішло не так?

Австрійська нафтогазова компанія OMV конфіскувала російський газ як оплату за арбітражним рішенням, за яким "Газпром" мав відшкодувати 230 млн євро

Компанія OMV була одним з небагатьох покупців російського газу в Європі після того, як "Газпром" втратив майже всіх своїх клієнтів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому" на 230 млн євро у зв'язку з нерегулярними поставками до свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного виконання рішення. Через три дні "Газпром" призупинив постачання блакитного палива австрійській компанії.

За даними трьох джерел, близьких до "Газпрому" і OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу за жовтень на суму 230 млн євро.

За словами одного з джерел, близьких до "Газпрому", це був перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не заплатив за газ.

Джерело, близьке до OMV, повідомило, що компанія розглядала отримання жовтневих поставок газу від "Газпрому" як останній шанс отримати кошти за арбітражним рішенням, якщо Україна зупинить транзит російського газу в січні.

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Давайте упрощу.

1) Австрийцы выиграли у Газпрома арбитраж на 230 млн евро.

2) Австрийцы не питали иллюзий, что в обозримой перспективе от Газпрома можно добиться положенной выплаты. Тем более, что 31 декабря 2024 у Газпрома заканчивается договор о транзите газа через Украину.

3) Поэтому австрийцы недоплатили Газпрому 230 млн за предыдущий период, сэкономив таким образом сумму, причитающуюся им по итогам арбитража.

4) Через три дня Газпром прекратил поставки, так как считает австрийцев должниками.

Конец.

Для нас эта история важна еще и тем, что у Газпрома почти не осталось клиентов, получающих газ, который идет по нашей трубе. Только Словакия и Италия, причем итальянцы говорят, что готовы к прекращению транзита через Украину. Жаждет нюхнуть российского газа только Фицо.

Так что теперь интересно, чем закончится история с завершением действия контракта на транзит. Будут мутить схему с "азербайджанским" газом или нет.

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