Що станеться, якщо Байден чи Трамп вийдуть із гонки? Про партійні і інституційні механізми

Що станеться, якщо хтось із них раптово вийде з перегонів (добровільно або ні) — або помре? У демократів і республіканців є свої механізми. Ось короткий огляд.

Що буде, якщо кандидати відпадуть до з'їзду? Нагадаю, у республіканців він у липні, у демократів - у серпні.

● Делегати від штатів в такому випадку будуть «без зобов’язань» — більше не залежатимуть від основного результату свого штату на праймериз — і зможуть голосувати за будь-якого кандидата, який їм подобається.

● Щоб знайти кандидата, може знадобитися кілька турів голосування, бо очевидного фавориту у партій замість двох дідів немає.

Що буде, якщо кандидат вийде з перегонів після з’їздів? Нову кандидатуру визначатимуть партійні комітети (постійно діючі органи управління між зʼїдами) шляхом голосування.

Що буде, якщо кандидат виграє вибори, але не встигне формально стати президентом? Тобто Колегія вибірників не встигне затвердити результати (нагадаю, формально загальнонаціональне голосування - це делегування вибірників), а кандидат помер або відмовився. Формально вони можуть проголосувати як хочуть, але скоріше за все затвердять обраного віце-президента президентом. А він вже призначить нового віце-президента, якого мають затвердити більшістю обидві палати Конгресу.

Що буде, якщо кандидат помре або випаде після затвердження результатів Колегією вибірників? Тут все просто: 20-та поправка до конституції США говорить, що якщо обраний президент помирає, його змінює обраний віце-президент.

Чи були прецеденти, коли кандидат вибував в процесі перегонів? Так, 1968 від участі у виборах спочатку сенсаційно відмовився діючий президент Ліндон Джонсон, розчарований власною політикою у Вʼєтнамі. А пізніше того року інший потенційний фаворит - Роберт Кеннеді - загинув. За 4 роки у демократів ситуація повторилася.

Хто може бути кандидатами, якщо Трамп чи Байден відпадуть? Очевидними були б кандидатури віце-президентів. Але Трамп ще не оголосив про те, кого вибере своїм віце-президентом. А рейтинг схвалення Камали Гарріс навіть нижче, ніж у самого Байдена. До того ж, регламенти партії не передбачають, що кандидат у віце-президенти повинен замінити кандидата в президенти, який вийшов з перегонів або помер.

Тому в такому випадку ми будемо спостерігати справжню політичну битву. А ще більше буде кулуарних перемовин і торгів.

У демократів головними претендентами були б: віце-президент Гарріс, губернатор Каліфорнії Ньюсом, губернатор Мічигану Вітмер і губернатор Іллінойсу Прітцкер. Головна проблема в тому, що всі вони збиралися на вибори 2028 року і зараз їх кампанія не готова.

У республіканців складніше. Губернатор Флориди ДеСантіс і кончений підприємець Вівек Рамасвамі працюють в тій самій площині, що Трамп. Але головним супереником Трампа на праймерів була набагато більш поміркована і адекватна Ніккі Гейлі. Тому відхід Трампа спровокувала б битву за майбутнє Республіканської партії загалом.

Загалом, звісно, дуже сумно, що ми спостерігаємо такі вибори. Але - з іншого боку - багато дізнаємося про механізми американської політики.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5649

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