Шольц і Бербок напередодні роковин атаки ХАМАСу заявили, що Німеччина підтримуватиме Ізраїль та євреїв

Не повинно статися так, "що євреї більше не зможуть наважитися вийти з дому зі своєю кіпою, щоб євреї в німецьких університетах не хотіли говорити, що вони євреї", сказав канцлер у відеозверненні (https://p.dw.com/p/4lSGW?maca=Ukr-Red-Telegramhttps://p.dw.com/p/4lSGW?maca=Ukr-Red-Telegram) 6 жовтня.

Шольц згадав про свої поїздки до Ізраїлю після атаки 7 жовтня і зустрічі з родичами заручників. "Своїм огидним нападом на Ізраїль ХАМАС також спричинив катастрофу для палестинського народу. Стільки руйнувань, стільки страждань, стільки загиблих і поранених", - додав він.

"Надійний шлях до вирішення конфлікту за принципом двох держав шляхом переговорів є необхідним для досягнення тривалого миру в цьому конфлікті, а Німеччина зробить все можливе, щоб сприяти цьому", - зазначив Шольц.

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок запевнила, що Німеччина продовжуватиме підтримувати Ізраїль. "Ваша безпека є частиною нашої державної ідеї", - написала вона (https://p.dw.com/p/4lSGW?maca=Ukr-Red-Telegram) у статті для газети Bild am Sonntag.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27510

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