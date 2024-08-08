Штош, давайте вспоминать, как устроены президентские выборы в США.
✔️На выборах в ноябре определяются 538 выборщиков, которые потом и голосуют за кандидатов в президенты.
✔️Выборщиков столько же, сколько членов Конгресса (100 сенаторов и 435 представителей) плюс 3 выборщика у столичного округа Коламбия. Распределение количества по штатам аналогично Конгрессу.
✔️Какой кандидат набрал в штате больше голосов, тот и получает всех выборщиков от этого штата. Перевес не важен, хоть ты на 1 голос получил больше, хоть на 1 миллион - все выборщики твои.
✔️Поэтому на штаты, которые явно расположены к демократам или республиканцам смотреть смысла нет. Борьба идет за так называемые свинг/колеблющиеся/спорные штаты.
✔️Спорных штатов сейчас семь (Невада, Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия) - на картине они раскрашены коричневым. Также можете глянуть, у какого штата сколько выборщиков.
▶ ️Итого. До выборов еще 3 месяца, но начальный счет уже 226:219, и все внимание семи спорным штатам.
Теперь давайте глянем на рейтинги в спорных штатах, что было у Джо Байдена, и что стало у Камалы Харрис.
• Аризона (11 выборщиков) - перевес Трампа был 5.8%, стал 2.8%
• Невада (6) - перевес Трампа был 5.6%, стал 4%
• Висконсин (10) - перевес Трампа был 3.3%, стал 0.2%
• Мичиган (15) - был перевес Трампа 2.1%, стал перевес Харрис 2%
• Пенсильвания (19) - перевес Трампа был 4.5%, стал 1.8%
• Северная Каролина (16) - перевес Трампа был 5.7%, стал 3%
• Джорджия (16) - перевес Трампа был 4%, стал 0.8%
Во всех штатах видна динамика в пользу Харрис, но этого пока недостаточно.
К упомянутым 226 "железным" выборщикам демократов можем прибавить 15 от Мичигана. В сумме 241, для победы не хватает еще 29 выборщиков.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16098