Штош, давайте вспоминать, как устроены президентские выборы в США.

✔️На выборах в ноябре определяются 538 выборщиков, которые потом и голосуют за кандидатов в президенты.

✔️Выборщиков столько же, сколько членов Конгресса (100 сенаторов и 435 представителей) плюс 3 выборщика у столичного округа Коламбия. Распределение количества по штатам аналогично Конгрессу.

✔️Какой кандидат набрал в штате больше голосов, тот и получает всех выборщиков от этого штата. Перевес не важен, хоть ты на 1 голос получил больше, хоть на 1 миллион - все выборщики твои.

✔️Поэтому на штаты, которые явно расположены к демократам или республиканцам смотреть смысла нет. Борьба идет за так называемые свинг/колеблющиеся/спорные штаты.

✔️Спорных штатов сейчас семь (Невада, Аризона, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия) - на картине они раскрашены коричневым. Также можете глянуть, у какого штата сколько выборщиков.

▶ ️Итого. До выборов еще 3 месяца, но начальный счет уже 226:219, и все внимание семи спорным штатам.

Теперь давайте глянем на рейтинги в спорных штатах, что было у Джо Байдена, и что стало у Камалы Харрис.

• Аризона (11 выборщиков) - перевес Трампа был 5.8%, стал 2.8%

• Невада (6) - перевес Трампа был 5.6%, стал 4%

• Висконсин (10) - перевес Трампа был 3.3%, стал 0.2%

• Мичиган (15) - был перевес Трампа 2.1%, стал перевес Харрис 2%

• Пенсильвания (19) - перевес Трампа был 4.5%, стал 1.8%

• Северная Каролина (16) - перевес Трампа был 5.7%, стал 3%

• Джорджия (16) - перевес Трампа был 4%, стал 0.8%

Во всех штатах видна динамика в пользу Харрис, но этого пока недостаточно.

К упомянутым 226 "железным" выборщикам демократов можем прибавить 15 от Мичигана. В сумме 241, для победы не хватает еще 29 выборщиков.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16098

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