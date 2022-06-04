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Швейцария не разрешила Дании и Германии поставить Украине БТР и боеприпасы к Gepard из-за закона

Швейцария не разрешила Дании и Германии поставить Украине БТР и боеприпасы к Gepard из-за закона

Запрос Германии касался 12,4 тыс. 35-мм боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard и БТР Piranha III.

Запрос Дании касался 22 бронетранспортеров Piranha III.

«В соответствии с Законом о военной технике запросы на экспорт военной техники не могут быть удовлетворены, если страна-получатель участвует в международном вооруженном конфликте. Россия и Украина вовлечены в такой конфликт», - отмечается в заявлении.

Пресс-служба швейцарского правительства

Источник: https://t.me/vekha/40760

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