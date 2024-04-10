Іспанія скасує так звані "золоті візи", які давали право іноземцям отримати дозвіл на проживання за інвестиції в нерухомість країни

Як повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес, скасування цієї програми зробить житло "доступним правом, а не спекулятивним бізнесом".

"Сьогодні 94 з кожних 100 таких віз пов'язані з інвестиціями в нерухомість... у великих містах, які стикаються з дуже напруженим ринком і де майже неможливо знайти гідне житло для тих, хто вже живе, працює і платить податки", – додав прем'єр.

За інформацією уряду, протягом 2013-2022 року Іспанія видала майже 5 тис. дозволів на проживання за "золотими візами". Очолюють список китайські інвестори. За ними йдуть росіяни, які вклали понад €3,4 млрд в іспанську нерухомість.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/43710

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