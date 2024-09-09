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Іспанія стала 13-ю країною, яка приєдналася до ІТ-коаліції України

Іспанія стала 13-ю країною, яка приєдналася до ІТ-коаліції України

У рамках зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» Іспанія підписала Декларацію про наміри й таким чином доєдналась до ІТ-коаліції.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Зазначається, що це вже 13 країна-партнер, що входить в спеціальну групу з підтримки України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

«Дякуємо Уряду і народу Іспанії за системну підтримку України. Долучення до IT-коаліції — чудова новина. Як і те, що все більше країн хочуть допомогти, щоб Україна стала більш технологічною. Та мала усі можливості для розгортання будь-яких цифрових рішень, які даватимуть відчутний результат в українському війську», — заявила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві нагадали, що ІТ-коаліція — спеціальна група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») під керівництвом Естонії та Люксембургу.

Вона зосереджена на наданні підтримки Міністерству оборони України та Збройним силам України у сфері ІТ, зв’язку та кібербезпеки. У межах ІТ-коаліції вже вдалося зібрати фінансових та матеріальних внесків на понад 70 млн євро.

Джерело: armyinform.com.ua

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