Поліція Іспанії викрила осіб, які в обхід санкцій постачали в рф хімічні речовини і зброю — Reuters
Повідомляється, що правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних членів злочинного угруповання. У поліції заявили, що угруповання попри санкції, незаконно постачало хімічну продукцію в рф через підставну компанію. Компанією керували "громадяни російського походження". Після арешту підозрюваних у них було вилучено близько 13 тонн заборонених хімічних речовин.
Слідчі довели, що через цю компанію в минулому експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими прекурсорами для хімічної зброї.
Водночас, не повідомляється, які саме хімікати було вилучено під час проведення операції. За даними Reuters, хімічні речовини були знайдені в контейнері в порту Барселони, а четверо підозрюваних заарештували в сусідніх населених пунктах.
Відомо, що компанія-постачальник зареєстрована в Іспанії та створила "складну логістичну та фінансову мережу для експорту до росії хімічної продукції". Вона мала дочірню компанію у Москві, яка і отримувала хімічні речовини. Окрім цього організатори мали підставні компанії у Вірменії й Киргизстані для маскування справжнього призначення товарів.
Джерело: https://t.me/znua_live/171951