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Поліція Іспанії викрила осіб, які в обхід санкцій постачали в рф хімічні речовини і зброю — Reuters

Поліція Іспанії викрила осіб, які в обхід санкцій постачали в рф хімічні речовини і зброю — Reuters

Повідомляється, що правоохоронці заарештували чотирьох ймовірних членів злочинного угруповання. У поліції заявили, що угруповання попри санкції, незаконно постачало хімічну продукцію в рф через підставну компанію. Компанією керували "громадяни російського походження". Після арешту підозрюваних у них було вилучено близько 13 тонн заборонених хімічних речовин.

Слідчі довели, що через цю компанію в минулому експортувалися хімічні речовини, що перебувають під міжнародними санкціями, деякі з яких є можливими прекурсорами для хімічної зброї.

Водночас, не повідомляється, які саме хімікати було вилучено під час проведення операції. За даними Reuters, хімічні речовини були знайдені в контейнері в порту Барселони, а четверо підозрюваних заарештували в сусідніх населених пунктах.

Відомо, що компанія-постачальник зареєстрована в Іспанії та створила "складну логістичну та фінансову мережу для експорту до росії хімічної продукції". Вона мала дочірню компанію у Москві, яка і отримувала хімічні речовини. Окрім цього організатори мали підставні компанії у Вірменії й Киргизстані для маскування справжнього призначення товарів.

Джерело: https://t.me/znua_live/171951

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