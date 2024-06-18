Сполучені Штати відстають від Китаю на 15 років у розвитку ядерної енергетики – Reuters із посиланням на дослідження Фонду інформаційних технологій та інновацій.

У Китаї будується 27 ядерних реакторів із середнім терміном будівництва близько семи років, що набагато швидше, ніж в інших країнах, йдеться в дослідженні.

"Швидке розгортання Китаєм все більш сучасних АЕС з часом призводить до значної економії на масштабах і ефекту навчання на власному досвіді, і це свідчить про те, що китайські підприємства отримають перевагу при поступовому впровадженні інновацій у цьому секторі в майбутньому", — йдеться в звіті.

Державні банки Китаю можуть пропонувати кредити під 1,4%, що набагато нижче, ніж у західних країнах.

Атомна енергетика Китаю отримала вигоду від постійної державної підтримки та стратегій локалізації, що дозволило Китаю домінувати в таких секторах, як відновлювана енергетика та електромобілі.

За твердженням китайських енергетиків, при побудові ядерного реактора "четвертого покоління" China Huaneng у затоці Шідао, використовувалося обладнання із загальним рівнем локалізації 93,4%.

Водночас надлишок ядерних компонентів і "надмірна конкуренція" призводять до зниження цін і збитків, стверджують у Китайській асоціації ядерної енергетики.

"Якщо США серйозно ставляться до ядерної енергетики, вони повинні розробити надійну національну стратегію, що передбачає збільшення інвестицій в дослідження і розробки, визначення і прискорення розвитку перспективних технологій, а також підтримку розвитку кваліфікованої робочої сили.

Хоча Америка відстає, вона, безумовно, може наздогнати Китай технологічно", — вважає співавтор доповіді Стівен Езелл.

Джерело: https://t.me/znua_live/153294

Новости портала «Весь Харьков»