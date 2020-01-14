"Спортивна гордість" Ірану відмовилася виступати за країну
Єдина іранська медалістка Олімпійських ігор, Кімія Алізаде, повідомила, що залишила країну.
21-річна пані Алізаде розповіла в соціальних мережах, що поїхала з Ірану, бо не бажає бути співучасницею "лицемірства, брехні, несправедливості та підлабузництва".
Вона назвала себе "однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані".
Алізаде не повідомила, де вона знаходиться, хоча є припущення, що вона тренується в Нідерландах.
Кімія Алізаде стала частиною спортивної історії Ірану у 2016 році, коли на Олімпіаді в Ріо виграла бронзову медаль з тхеквондо.
Але у своїх публікаціях у соцмережах вона сказала, що правлячий режим Ірану використовував її успіх як пропагандистський інструмент.
Заявляючи про намір залишити Іран, спортсменка підкреслила, що залишиться "дитиною Ірану", де б вона не була.
Источник: www.bbc.com/