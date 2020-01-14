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"Спортивна гордість" Ірану відмовилася виступати за країну

Спортивна гордість Ірану відмовилася виступати за країну

Єдина іранська медалістка Олімпійських ігор, Кімія Алізаде, повідомила, що залишила країну.

21-річна пані Алізаде розповіла в соціальних мережах, що поїхала з Ірану, бо не бажає бути співучасницею "лицемірства, брехні, несправедливості та підлабузництва".

Вона назвала себе "однією з мільйонів пригноблених жінок в Ірані".

Алізаде не повідомила, де вона знаходиться, хоча є припущення, що вона тренується в Нідерландах.

Кімія Алізаде стала частиною спортивної історії Ірану у 2016 році, коли на Олімпіаді в Ріо виграла бронзову медаль з тхеквондо.

Але у своїх публікаціях у соцмережах вона сказала, що правлячий режим Ірану використовував її успіх як пропагандистський інструмент.

Заявляючи про намір залишити Іран, спортсменка підкреслила, що залишиться "дитиною Ірану", де б вона не була.

Источник: www.bbc.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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