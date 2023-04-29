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США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - The New York Times

США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів, - The New York Times

За інформацією видання, ціль полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на території України, відповідальність Москви за це буде доведена. Мережа атомних датчиків розгортається "по всьому регіону" і зможе охарактеризувати розмір, місцезнаходження та наслідки будь-якого ядерного вибуху.

Напевно, це десь у Будапештському меморандумі було написано - Україна віддає ядерну зброю, а ми їм датчики.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/30726

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