Стало відомо про секретний науковий комплекс у Північній Кореї, що може виробляти 30 ядерних бомб на рік

Північна Корея вперше за тривалий час продемонструвала секретний об'єкт для збагачення урану, що посилило напругу у глобальних ядерних перегонах. Державні ЗМІ країни повідомили, що Кім Чен Ин нещодавно відвідав об'єкт і закликав до «експоненційного» збільшення ядерного арсеналу. Це перший такий показ із 2010 року, відколи Пхеньян вперше представив свій завод зі збагачення урану, пише Interesting Engineering.

Хоча точне розташування об'єкта не розкривається, ймовірно, він є частиною ядерного комплексу Йонбьон, головного центру ядерної діяльності КНДР. На фото, опублікованих Корейським центральним інформаційним агентством (KCNA), видно, як Кім спілкується з науковцями та оглядає високі сірі центрифуги, які використовуються для збагачення урану. Це свідчить про те, що Північна Корея модернізує свої технології з метою збільшення виробництва ядерного матеріалу.

Південна Корея вже відреагувала на ці події, засудивши дії КНДР та закликавши країну припинити порушення санкцій ООН. Аналітики також зазначають, що Північна Корея може мати додаткові секретні об'єкти для збагачення урану, що може значно збільшити її ядерний арсенал.

Експерти оцінюють, що КНДР вже має достатньо збагаченого урану для виготовлення від 25 до 30 ядерних бомб і може щорічно додавати ще шість-вісімнадцять нових боєголовок.

Джерело: noworries.news

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