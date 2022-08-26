Світовий банк перерахував Україні перші $3 мільярди допомоги від США

Це перший транш грантових коштів з $4,5 млрд, які надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, а також і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних та пенсійних виплат в умовах боротьби з агресором.

Нагадаємо, учора уряд США надав Україні (https://t.me/spravdi/15883) майже $3 мільярди військової допомоги.

Джерело: https://t.me/spravdi/15996

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