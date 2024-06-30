Тайвань представив катер-камікадзе, натхненний успіхами України

Тайванський суднобудівник представив новий “безпілотний катер”, натхненний успішним застосуванням Україною надводних безпілотників для знищення російських військових кораблів у Чорному морі. Новинка під ім’ям FJ-002 служить універсальною випробувальною платформою з потенціалом військового застосування.

Подробиці

Катер має водотоннажність менше 20 тонн і може використовуватися для різних завдань: камікадзе, розвідки, розмінування. Його розробка відповідає концепції безпілотних флотів, представленої тайванськими військовими.

Технічні характеристики FJ-002 включають загальну довжину 16,5 метра, ширину 3,8 метра і осадку близько метра. Швидкість ходу перевищує 30 вузлів (близько 55,56 км/год), автономність становить понад 555,6 км, запас палива – 1300 літрів. Катер здатний автономно плавати без GPS і комунікаційного обладнання, повертаючись до бази завдяки власним обчислювальним потужностям.

Багатофункціональна платформа FJ-002 може використовуватися для тралення і постановки мін, а також для атак на ворожі кораблі. Вона служить для тестування і перевірки різних датчиків, обладнання електронного зв’язку, глушників і технологій електронної розвідки (ELINT/EW). Проєкт дає змогу вдосконалювати автономне наведення, програмне забезпечення управління та алгоритми.

Джерело: prostomob.com

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