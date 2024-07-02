«Брудна бомба» і «українська ядерна програма»: яку дезінформацію вкидає москва проти української енергетики

Інтерес до українських АЕС з боку ворожої пропаганди зріс після того, як російські ракети вивели з ладу більшість українських ТЕС. Аби позбавити Україну ще й цього сектору енергетики, кремль вирішив застосувати поки що не ракетну, а інформаційну зброю.

У травні-червні 2024 року зафіксовано чергову активізацію «ядерної» інформаційної спецоперації росіян.

Мета цих заходів:

• створення в Україні лобістських груп проти розвитку ядерної енергетики як «небезпечної»;

• дискредитація української держави, просування наративу про failed state, яка неспроможна впоратися зі складними технологіями;

• зниження рівня економічної та військової підтримки України іноземними партнерами;

• удар по українській енергетиці в цілому, посилення ефекту від ракетних обстрілів ТЕС та розподільчої інфраструктури;

• дискредитація Westinghouse, конкурентом якого на міжнародному ринку ядерного палива є «ТВЭЛ» ‒ дочірня компанія «росатому».

Джерело: https://t.me/spravdi/39787

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