1. Без обвалов. Ситуация на фронте по-разному тяжёлая.

Враг ползёт в направлении трассы Покровск – Константиновка. Это самая проблемная точка. Есть негатив в районе Торецка. Повсеместно наращивается применение КАБов.

На севере Харьковской области последние изменения на дипстейте – 18 июня, движение россиян в серой зоне на восток.

Сведения о настрое росвояк с этого участка, данные из российских госпиталей и от российских волонтёров указывают, что враг столкнулся с проблемами, которых явно не ожидал. Они в шоке. В статистике российских потерь «Харьковское направление» выходит на одно из первых мест.

Де-факто россияне создали точку, куда вынуждены постоянно оттягивать с других участков фронта штурмовые части и хоронить их там. Продавить дальше – нет сил, выходить – нарваться на массу неприятных вопросов.

У нас небольшие тактические улучшения в направлении Кременной.

Часов Яр отбивается.

Специалисты (см. обзоры Константина Машовца (https://t.me/zvizdecmanhustu)) отмечают, что враг уже чуть запаздывает с формированием условий для основной операции на лето-осень.

По данным группы ИС, за 3 недели июня в рф публично похоронили 2,4 тыс. солдат, за месяц будет 3+ тыс.

Если верить оценкам, что рф собирает порядка 25-30 тыс. наёмников в месяц, то ОНИ САМИ признают, что каждый восьмой-десятый новобранец гибнет. В реальности – гибнет не меньше, чем КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ (скорее – больше).

Итого: с учётом раненых консервативная оценка выбывающих… – порядка 25 тыс. в месяц. Плюс больные, дезертиры, неуставные отношения и др. Т.е., всё пополнение идёт в утиль. Чистая мясорубка.

Очевидно, россияне делали ставку на продавливание нашей обороны в ходе размена людьми. По факту оказалось, что возобновление помощи и дроны такую схему ломают. Чего-то большего без наращивания мобилизации они добиться не смогут.

Увеличение разовых выплат наёмникам до $18 тыс. указывает, что желающих воевать за деньги становится всё меньше.

В июле основную массу российских срочников попытаются перевести на контракт и бросить на фронт. Если и это не получится, то до конца года будет сохраняться текущий рисунок – давление и стачивание.

2. В политическом плане несколько важных пунктов.

Во-первых, путин «моргнул» и выкатил свои «мирные» требования, которые все отвергли. Даже Трамп. Явная штанга. Испортить саммит мира не получилось.

Также росвождь совершил визит в КНДР, что сняло последние вопросы в какой лиге он собирается играть. И спамил угрозами на тему ЯО. Что ранее обычно совпадало с неуспехами рф на фронте.

Теперь россияне либо должны показать что-то впечатляющее на поле боя, либо «уточнять» свою позицию в сторону ослабления.

Во-вторых, доминирующим тезисом стало «прекращение» войны. Даже наши дипломаты применяют это слово. Не буду комментировать, почему. Вполне вероятно – это лучше всего отвечает конъюнктуре и позволяет развивать какие-то заготовки. Но тренд наглядный – запрос на прекращение боевых действий, а потом разбирательства.

В-третьих, на дебатах Трамп-Байден наглядно обозначена перспектива, что до ноября радикальных шагов не предвидится. А вот с ноября уже возможны какие-то новации, в том числе – переговоры о начале реальных переговоров (подчеркну: возможны, но не обязательно будут).

Надо верно интерпретировать этот момент. Огромный соблазн думать, что «в ноябре всё закончится». Уже слышал такое в разговорах. Подход «терпеть до ноября» - губительный.

Ключевая дилемма – как мы входим в зимний период? На фоне активных боевых действий? На фоне подморозки фронта и гипотетических переговоров?

Суть работы в ближайшие месяцы – выйти к ноябрю в максимально сильную позицию.

Она будет определяться:

1) способностью успешно обороняться всю зиму;

2) способностью пройти зиму без гуманитарного кризиса (энергетика, топливо, продовольствие, медицина и т.д.).

Если мы не продемонстрируем готовность по этим двум позициям – в переговорах «мировое сообщество» будет давить на нас (чтоб мы сдавались). Если подготовимся – на путина (чтоб он не лез дальше и понижал планку требований).

Ибо ещё одна изнурительная зима и накопление проблем для всех.

Попытка разрулить что-то до ноября не исключена (есть заинтересованные субъекты), но пространство для неё быстро сужается. Скорее - возможны имитации как формирующая повестку активность.

Повторюсь – надо готовиться терпеть и сопротивляться минимум до весны 2025 года. Тогда будет возможность двигаться в сторону улучшения.

Руководство ЕС выглядит приемлемо (местами – хорошо), переговоры о вступлении дадут много отрезвляющих новостей. Но это движение вперёд.

3. Что дальше?

Ощущения прежние. Остановка на фронте, в экономике, социальной сфере – тяжелейшая. Но возможности обороняться не утрачены, необходимости соглашаться на любые условия тоже нет.

Завершена основная сессия НМТ (явка 92%, 265,3 тыс. детей). Теперь поступление. Это важный оргмомент, который формирует будущее страны.

Одолеть нашу армию у россиян не получается. Летом они продолжат тратить огромные усилия на подрыв воли к сопротивлению в тылу, на срыв поддержки военных, на внутренний раздрай и торможение внешней помощи.

С одной стороны, растёт интенсивность варварских ударов по гражданским.

С другой, уже видно, как они вкладываются в подогревание ожиданий скорого финиша. «Чтобы всё ЭТО поскорее закончилось». Чтобы людей накрывало эмоциями и выбивало из ритма.

Какое-то время назад я предположил, что возможны атаки на ВРУ дабы сорвать продление военного положения. Сегодня СБУ сообщило о задержании группы, которая намеревалась устроить качели вокруг Рады, с попыткой захвата здания. Не знаю никаких деталей, просто буду отмечать все факты посягательств на Парламент…

Футбол уже показал, как может переключаться внимание масс. Плюс выборы. Впереди ещё олимпиада. До начала «мёртвого сезона» в политике – 3 недели. Сломать летний режим может обострение на Ближнем Востоке. И/или Дальнем. Что ещё больше оттянет внимание…

Всё это время россияне будут информационно давить.

Ментально пережить этот период поможет выстроенная рутина.

Несколько отрезков марафона мы прошли на морально-волевых. Настало время действовать максимально прагматично, чтобы можно было при необходимости добавить.

Красивые слова принимать только с красивыми делами (особенно это будет касаться саммита НАТО, к которому партнёры сумели снизить ожидания). Помните, сколько хорошего говорил Столтенберг? А Макрон? Эти странички перевёрнуты – новые обстоятельства.

В общем: без особых просветов, много плотной выматывающей работы, но до сих пор многое зависит от нас. Что само по себе удивительно.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/499

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