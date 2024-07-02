Сегодня 06:56
Просмотров: 89
Потери рф за июнь 2024
(в скобках - среднее значение):
• личный состав: 35 030 (18 752)
• танки: 359 (279)
• ББМ: 603 (536)
• артсистемы: 1415 (503)
• РСЗО: 23 (38)
• средства ПВО: 59 (30)
• самолеты: 3 (12)
• вертолеты: 0 (11)
• БПЛА: 1003 (401)
• ракеты: 103 (80)
• автотехника: 1707 (680)
• спецтехника: 267 (84)
• корабли/катера: 1 (1)
Статистика russian-casualties.in.ua на основании данных Генштаба.
Рекордные и "призовые" показатели:
- артсистемы, спецтехника,
- личный состав, средства ПВО, БПЛА, автотехника.
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15291