Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:56
Просмотров: 89

Потери рф за июнь 2024

(в скобках - среднее значение):

• личный состав: 35 030 (18 752)

• танки: 359 (279)

• ББМ: 603 (536)

• артсистемы: 1415 (503)

• РСЗО: 23 (38)

• средства ПВО: 59 (30)

• самолеты: 3 (12)

• вертолеты: 0 (11)

• БПЛА: 1003 (401)

• ракеты: 103 (80)

• автотехника: 1707 (680)

• спецтехника: 267 (84)

• корабли/катера: 1 (1)

Статистика russian-casualties.in.ua на основании данных Генштаба.

Рекордные и "призовые" показатели:

- артсистемы, спецтехника,

- личный состав, средства ПВО, БПЛА, автотехника.

Потери рф за июнь 2024

Потери рф за июнь 2024

Потери рф за июнь 2024

Потери рф за июнь 2024

Потери рф за июнь 2024

Потери рф за июнь 2024

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15291

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Представництво Ірану в ООН заявило, що у разі атаки Ізраїлю на Ліван "почнеться війна на знищення" Ізраїля
Сегодня 08:10    32
В оккупированном Мариуполе возможна вспышка холеры
Сегодня 08:00    52
Бюджетний комітет рекомендував до першого читання зміни до Бюджетного кодексу
Сегодня 07:50    53
В Белгородской области аварийное отключение электроэнергии
Сегодня 07:41    63
«Брудна бомба» і «українська ядерна програма»: яку дезінформацію вкидає москва проти української енергетики
Сегодня 07:32    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.07.24 орієнтовно
Сегодня 07:26    87
ISW: путін сподівається виграти війну на виснаження
Сегодня 07:23    81
Махінації нардепа з житлом: скеровано до суду
Сегодня 07:14    93
Україна має місяць, щоб домовитися з кредиторами про реструктуризацію боргу та уникнути дефолту — The Economist
Сегодня 06:48    94
Июль
Сегодня 06:28    109
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 