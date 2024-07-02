В Белгородской области аварийное отключение электроэнергии
Предварительно, отсутствие света продлится до 13:00 по МСК.
Стоит заметить, что этим утром министерство обороны россии отчиталось, с выдержкой и придыханием о том, что в ходе ночной атаки неких дронов-камикадзе, якобы залетавших со стороны Украины, была пресечена эта дерзкая, террористическая атака подлого киевского режима!
Результатом этого высокопрофессионального и бескомпромиссного пресечения атаки стало отключение света в Белгородской области на полдня.
Что тут скажешь...
ПВО россии - молодцы, так держать! Жители Белгородской области - не грустите, в этой игре, в которую можно играть вдвоём, вы не единственные. Скоро к вам присоединятся аборигены Курской области, Брянской и так далее...
Буферная зона вдоль границы с Украиной со стороны россии может иметь не только формат демилитаризированной зоны, но и тотального блэкаута.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/22089