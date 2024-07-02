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В Белгородской области аварийное отключение электроэнергии

В Белгородской области аварийное отключение электроэнергии

Предварительно, отсутствие света продлится до 13:00 по МСК.

Стоит заметить, что этим утром министерство обороны россии отчиталось, с выдержкой и придыханием о том, что в ходе ночной атаки неких дронов-камикадзе, якобы залетавших со стороны Украины, была пресечена эта дерзкая, террористическая атака подлого киевского режима!

Результатом этого высокопрофессионального и бескомпромиссного пресечения атаки стало отключение света в Белгородской области на полдня.

Что тут скажешь...

ПВО россии - молодцы, так держать! Жители Белгородской области - не грустите, в этой игре, в которую можно играть вдвоём, вы не единственные. Скоро к вам присоединятся аборигены Курской области, Брянской и так далее...

Буферная зона вдоль границы с Украиной со стороны россии может иметь не только формат демилитаризированной зоны, но и тотального блэкаута.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22089

Новости портала «Весь Харьков»

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