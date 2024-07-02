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СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Служба безпеки викрила групу громадських «активістів», які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року.

За даними слідства, групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого «віче» зловмисники планували оголосити про «усунення від влади» чинного військово-політичного керівництва України.

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати «втемну» – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

Інформацію про «заворушення» в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь рф.

Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів.

Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.

Служба безпеки завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:

◾ зброю та боєприпаси;

◾ мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Джерело: https://t.me/SBUkr/12291

Новости портала «Весь Харьков»

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