ISW: путін сподівається виграти війну на виснаження

Військовий злочинець та диктатор Володимир путін марить "перемогою" у війні проти України й зберігає свою ціль – повне знищення державності та незалежності України.

Саме тому путін зробив ставку на затягування війни в Україні, але Захід може зірвати його план. ISW пояснює як само цього можна досягти.

путін грає у війну на виснаження і логіка його дій пов'язана саме з цим. Він вважає, що його війська зможуть і далі, хоча і повільно, але просуватися на фронті. Саме тому він готовий на невизначений термін затягуватиме бойові дії, сподіваючись, що Україна впаде.

Тому Захід має поспішити надати Києву максимальну підтримку, необхідну йому для оборони та проведення контрнаступальних операцій, щоб спростувати "теорію перемоги" путіна та уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів. путін сподівається, що зможе утримати будь-яку захоплену позицію. І лише надання Україні більше допомоги може зламати плани путіна.

Саме на це вказали аналітики ISW.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/45920

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