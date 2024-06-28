«Ти – лох і лузер». Про що говорили кандидати в президенти США Трамп і Байден і як реагують ЗМІ

(https://www.radiosvoboda.org/a/trump-biden-debates/33012613.html)

● Джо Байден і Дональд Трамп – найстарші кандидати в президенти США в історії. Ведучі дебатів спитали в них, чи може їхній вік стати їм на заваді. Обидва відкинули ці звинувачення.

● Байден нагадав, що Трамп – офіційно засуджений злочинець і має моральні стандарти як у «кота з провулку», адже той мав сексуальний зв’язок із порнозіркою у той час, коли його дружина була вагітна. Трамп заперечив секс зі Стормі Деніелс і сказав, що його засудили, бо він – політичний опонент Байдена.

● Чинний президент також пригадав випадок, коли Трамп назвав ветеранів «зграєю лохів і лузерів». Байден сказав, що його син був рік в Іраку, і звернувся до Трампа: «Мій син – не лох і лузер. Ти – лох і лузер». Трамп заперечив, що говорив це. Утім, Джерела багатьох видань підтверджують, що він справді використав лайливі слова щодо ветеранів.

● Видання The Washington Post зазначає, що виступ Трампа був «сповнений його звичайних перебільшень і брехні, зокрема щодо злочинності та імміграції». Утім, перші реакції аналітиків показують, що Байден зазнав поразки в цих дебатах, бо він, зокрема, часом плутався у відповідях. У його команді пояснили це застудою.

● У CNN зазначають, що виступ Байдена «безсумнівно» призведе до ще більшої суперечки серед членів Демократичної партії. Видання NYT також вказує, що його виступ «відновив дискусію про те, чи варто йому взагалі бути кандидатом».

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В целом Байден дебаты проиграл. Выглядел плохо, что вызвало серьезное беспокойство в Демпартии.

35-минутная выдержка главного из дебатов. Можете покликать на разные моменты, чтобы прочувствовать "атмосферу".

Дебаты полностью - https://www.youtube.com/watch?v=-v-8wJkmwBY

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15243

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