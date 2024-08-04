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Трамп заявив, що згодний на дебати з Гарріс - на Fox News

Трамп заявив, що згодний на дебати з Гарріс - на Fox News

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що згодний дебатувати зі своєю ймовірною конкуренткою на виборах (https://p.dw.com/p/4j4fX?maca=Ukr-Red-Telegram) від Демократичної партії Камалою Гарріс на телеканалі Fox News, який є близьким до республіканців.

"Я домовився з FoxNews про дебати з Камалою Гарріс у середу, 4 вересня", - написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social у суботу, 3 серпня.

За його словами, дебати відбудуться в Пенсильванії з двома модераторами та перед "повною аудиторією".

Гарріс поки що не відповіла, чи погоджується дебатувати з Трампом на FoxNews.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/25628

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