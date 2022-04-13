Трассу в Харьковской области расчищают от российской техники (ФОТО)
В Харьковской области коммунальщики вывозят с дорог уничтоженный транспорт, в том числе и брошенную российскую военную технику. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
В частности, работы по расчистке от техники проезжей части ведутся на трассе М-03. С участка от Харькова до Чугуева уже вывезено 14 единиц искореженного транспорта, включая российский.
Кроме того, дорожники ликвидируют последствия попадания вражеской артиллерии на 431-м километре дороги.
Напомним, в пригороде Харькова войска РФ расстреливали гражданские машины. В частности, на трассе Киев – Харьков - Довжанский возле села Малая Рогань российские войска обстреляли несколько гражданских машин с мирными гражданами. Видео опубликовал журналист Юрий Бутусов.
На видео запечатлены сгоревшие и обстрелянные гражданские легковушки и грузовики.
Источник: sq.com.ua
Автор: Елена Ищук