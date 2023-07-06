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Три вищі навчальні заклади Харкова потрапили до рейтингу найкращих у світі.
QS World University Rankings — один із найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. Всього у цьогорічний рейтинг потрапили 11 вишів України, три з яких - Харківські.
А саме:
● Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (найкращі 691-700 рейтингу);
● Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (найкращі 901-950 рейтингу);
● Харківський національний університет радіоелектроніки (найкращі 1201-1400 рейтингу).
Джерело: https://t.me/now_kharkov/41720