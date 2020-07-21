В акваторії Чорного моря стартували українсько-американські навчання «Сі Бриз»

Цьогоріч через пандемію коронавірусу міжнародні навчання серії «Сі Бриз» обмежаться лише морською фазою із залученням авіації. Усі спільні заходи розгортатимуться в акваторії Чорного моря без контакту особового складу.

Водночас, цьогорічні українсько-американські навчання «Сі Бриз», як завжди, обіцяють бути багатофункціональними і, без сумніву, дуже корисними для його учасників.

– Участь Сполучених Штатів у цих багатонаціональних навчаннях вкотре підтверджує прихильність ВМС США та 6-го флоту зокрема до наших союзників і партнерів по НАТО. Навчання «Сі Бриз» є реальною демонстрацією рішучості США щодо колективного захисту Європи. Тому ці навчання спільно з нашими партнерами проходитимуть в Чорноморському регіоні, – відзначив командувач 6-го Флоту Військово-Морських Сил США віцеадмірал Юджин Блек.

За словами командувача Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, основне призначення «Сі Бризу» – це підтримання стабільності й безпеки у Чорноморському регіоні. Тому головним завданням для морського компонента навчань є відпрацювання операцій за стандартами Альянсу, що направлені на забезпечення миру та безпеки у кризовому регіоні.

За задумом Командування національного військового флоту, один з інструментів навчань серії «Сі Бризу», який слід максимально ефективно використати, – це перехід ВМС України на стандарти НАТО. Іншими словами, під час навчань корабельно-катерні тактичні групи українських ВМС мають набути необхідного рівня взаємосумісності, бойових та оперативних спроможностей діяти у взаємодії з кораблями Альянсу.

Передбачається, що в процесі навчань у морі кораблі країн-учасниць здійснюватимуть спільні тактичні маневрування, тренуватимуться з організації зв’язку, протимінних дій, передачі вантажів на ходу. Екіпажі кораблів та катерів відпрацюють питання взаємодії з тактичною та морською авіацією, проведуть низку навчань з протиповітряної, протикорабельної і протикатерної оборони на переході морем, відпрацюють завдання операцій з морського перехоплення та огляду судна-порушника. Крім того, виконають завдання з посилення охорони і оборони важливих об’єктів морської інфраструктури та море-господарського комплексу.

Важливим випробуванням для військових моряків стане виконання бойових вправ артилерійських стрільб по морських і повітряних цілях, а також проведення навчань з боротьби за живучість та порятунку екіпажу корабля, що зазнав лиха в морі.

Міжнародні навчання триватимуть сім днів. У навчаннях запланована участь ракетного есмінця типу «Арлі Берк» USS Porter і патрульного протичовнового літака P-8 Poseidon ВМС США, а також кораблів постійної військово-морської групи НАТО, які вже прибули у Чорне море.

Усього до «Сі Бриз-2020» планується залучити близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Загалом у навчаннях, окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

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