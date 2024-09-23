В Албанії створять мікродержаву для поміркованих мусульман

У столиці Албанії Тирані планується створити карликову державу за аналогією з Ватиканом у Римі, але призначатиметься вона не для католиків, а для поміркованої мусульманської громади бекташів.

Про написала газета The New York Times із посиланням на прем'єр-міністра країни Еді Раму і релігійного лідера суфійського ордену Бекташі Едмонда Брахімая, відомого як Баба Монді.

Передбачається, що на території майбутнього міста-держави буде дозволено вживання алкоголю, а від жінок не вимагатимуть носіння хустки і дозволять їм носити те, що вони хочуть; жодних приписів способу життя нав'язуватися не буде.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27105

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