российский патриарх Кирилл отменил библейскую заповедь "не убий"

И добавил, что Иисус Христос не осуждал смертную казнь, а Священное Писание допускает убийство.

Ему задали вопрос о необходимости смертной казни в россии. Он ответил, что «смертная казнь присутствовала на протяжении всей человеческой истории», а Иисус Христос «смертную казнь не осуждал», хоть и сам стал ее жертвой.

По его словам, «убийство человека в наказание за его преступления — это крайняя мера», но Священное писание это допускает.

«В слове Божием есть такие слова: «Измите злаго от вас самех» (1 Кор. 5:13). То есть, если есть человек опаснейший для общества и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать.

Вот почему смертная казнь не осуждается в Священном Писании. Господь Иисус Христос Сам был незаконно подвергнут смертной казни, и, однако, святые апостолы не стали говорить: «Вот после такого, такой несправедливости, когда Господь наш Иисус Христос был подвергнут смертной казни, мы все должны провозглашать, что это страшно и грех подвергать другого человека наказанию через прекращение жизни». Нигде ничего такого сказано не было», — заявил Кирилл.

Патриарх отметил, что «церковь никогда не настаивала на том, что нужно отменить это наказание». При этом он уточнил, что приветствует действующий сейчас в россии мораторий на смертную казнь.

Джерело: https://t.me/znua_live/174929

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