У Маріуполі росіяни хочуть «переробити» храм, який входить до Книги рекордів України, у «відповідність канонам РПЦ»

У міській раді повідомили, що для цього окупанти відправили до міста «православних волонтерів», які змінюватимуть оздоблення будівлі.

Зокрема, храм святого Петра Могили входить до Книги рекордів України, як єдина церква у світі, повністю розписана петриківським розписом. Також під час блокади Маріуполя собор став прихистком для мирних жителів.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49721

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