В армії Чехії планують забезпечити кожен підрозділ FPV-дронами
Враховуючи досвід України у війні проти рф, в армії Чехії планують забезпечити кожен підрозділ FPV-дронами — Radio Prague International.
Як повідомила речниця армії Чеської Республіки Магда Дворжакова, керівництво збройних сил має намір закупити сотні невеликих FPV-дронів. Ними оснастять практично всі бойові підрозділи, а не лише спецзагони та десантників.
Зазначається, що протягом найближчих трьох років також проводитиметься інтенсивне навчання чеських військових пілотуванню БпЛА, відпрацюванню методів масового розгортання та застосування дронів — як для бойових атак, так і для захисту власної військової техніки.
Джерело: https://t.me/znua_live/149184