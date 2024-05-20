Враховуючи досвід України у війні проти рф, в армії Чехії планують забезпечити кожен підрозділ FPV-дронами — Radio Prague International.

Як повідомила речниця армії Чеської Республіки Магда Дворжакова, керівництво збройних сил має намір закупити сотні невеликих FPV-дронів. Ними оснастять практично всі бойові підрозділи, а не лише спецзагони та десантників.

Зазначається, що протягом найближчих трьох років також проводитиметься інтенсивне навчання чеських військових пілотуванню БпЛА, відпрацюванню методів масового розгортання та застосування дронів — як для бойових атак, так і для захисту власної військової техніки.

Джерело: https://t.me/znua_live/149184

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