Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:18
Просмотров: 76

В ЕС выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках

В ЕС выразили обеспокоенность относительно изменений в законе о госзакупках

В Европейском Союзе обеспокоены изменениями в законе о госзакупках, с тем чтобы ограничить доступ к публичным закупкам для продукции машиностроения, если хотя бы часть компонентов не будет произведена в Украине.

Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Киеве на запрос DW.

По информации издания, позиция дипломатической миссии такова, что эти документы однозначно нарушать принцип недискриминации, заложенный в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, а также в обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации.

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - отметили в представительстве ЕС.

Напоминаем:

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что законопроект №3739 об изменении правил государственных закупок продукции машиностроения, который должен предоставить преференции продукции с локализованным производством, не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС, а также другим обязательствам Украины и требует изменений.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Понад 10 тисячам гектарам вздовж кордону з Польщею повернуто статус земель оборони
Сегодня 10:50    82
Перший офіційний візит Міністра з питань стратегічних галузей промисловості - в Укроборонпром
Сегодня 10:37    79
Мінфін запроваджує нові підходи до оцінки ефективності бюджетних програм
Сегодня 10:24    71
Покататися на велосипеді з квадратними колесами, вирушити в космічну подорож та побачити 60-кілограмовий кристал можна буде у першому інтерактивному музеї науки вже восени
Сегодня 10:11    92
Україна розраховує якнайшвидше підписати угоду про Спільний авіаційний простір з ЄС — Денис Шмигаль
Сегодня 09:58    85
У цьому році рекордна кількість охочих вступити до флотського ліцею
Сегодня 09:46    90
На засіданні робочої групи з питань подолання загроз в енергетичній сфері обговорено перспективи розвитку гідроенергетики в ОЕС України
Сегодня 09:34    76
Кризис в РФ: больше половины россиян вынуждены экономить на покупке продуктов
Сегодня 09:22    108
Безоплатна правова допомога тепер і в мобільному застосунку
Сегодня 08:46    133
Нехай бачить «та сторона», як добре там, де їх нема…
Сегодня 08:35    244
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 