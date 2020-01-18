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В "ХТС" разъяснили, как делали перерасчет за тепло для харьковчан

В ХТС разъяснили, как делали перерасчет за тепло для харьковчан

Перерасчет за услуги теплоснабжения для населения Харькова в декабре составил 23,4%, за горячую воду – 20,6%.

Об этом рассказал генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев во время визита депутатов Харьковского горсовета на Салтовскую котельную.

Как передает пресс-служба горсовета, он сообщил, что на предприятие продолжают поступать жалобы о том, что многие потребители не заметили в квитанциях снижения стоимости услуг ХТС.

Также он акцентировал внимание на том, что согласно постановлению Кабинета министров Украины, тарифы на тепло и горячую воду были пересмотрены не полностью, а лишь одна их составляющая – стоимость закупки газа, которая составляет 63,7% от общей суммы платежа.

«Кроме того, люди не поняли, от какой стоимости считать. Они считают, что в декабре должны были получить платежи меньше на 30%, чем в ноябре. И это неправильно, потому что в декабре температура воздуха ниже и потребление тепла всегда больше. И постановление Кабмина гласит, что мы должны сделать перерасчет услуг по отношению к нормативу декабря. А потребители просто не те суммы сравнивают и не видят перерасчета», - разъяснил Сергей Андреев. Он добавил, в декабрьских квитанциях за услуги теплоснабжения расписано, как был произведен перерасчет.

При этом Сергей Андреев подчеркнул, что в связи с пересмотром стоимости услуг для населения предприятие само понесло значительные убытки, поскольку тепло для населения у ТЭЦ-5, которая является частной компанией, «Харьковским теплосетям» пришлось покупать в декабре не по сниженной, а по полной стоимости. 

«Постановление Кабмина прописано таким образом, что ТЭЦ-5 снижение тарифов не касается. И получается, что «Харьковские теплосети» откорректировали тарифы для потребителей, а сами недополучили собственные ресурсы. Разница стоимости, за которую мы купили тепло у ТЭЦ-5 и продали его населению, составляет около 50 млн грн. Мы обратились с этим вопросом в профильное министерство, и разъяснений пока не получили», - подытожил гендиректор ХТС.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: ЖКХ

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