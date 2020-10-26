В Кабмине хотят заставить украинских заробитчан платить налоги

От всех доходов, которые граждане зарабатывают в других странах, также должны быть уплачены налоги и оформлены декларации

В Государственной налоговой службе (ГНС) считают, что украинские заробитчане должны платить налоги.

Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко в интервью журналу "Новое время".

По его словам, от всех доходов, которые граждане зарабатывают в других странах, также должны быть уплачены налоги и оформлены декларации.

"С $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, — задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", — заявил Любченко.

При этом какой будет ставка и каким образом заробитчан заставят платить налоги, он не уточнил.

Ранее Алексей Любченко заявил, что "бизнес уважаемых людей" за 3 года вывел из Украины $22,4 млрд. Из указанной суммы $5 млрд вывели на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию.

Источник: delo.ua

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