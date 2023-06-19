В МЗС Ізраїлю відмовились коментувати слова путіна стосовно Зеленського

В МЗС Ізраїлю відмовились коментувати слова президента рф владіміра путіна стосовно президента України Володимира Зеленського — NEWSru .co .il.

Журналісти направили до пресслужби зовнішньополітичного відомства запит із проханням пояснити, чи погоджується міністерство з цією оцінкою, чи вважає воно слова російського лідера антисемітськими, чи спричинить заява путіна реакцію Ізраїлю — наприклад, виклик посла рф на роз'яснювальну бесіду.

У відомстві відповіли, що наразі не коментуватимуть слова російського диктатора.

**Нагадаємо, що під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі путін заявив, що президент України є "ганьбою єврейського народу".

Джерело: https://t.me/znua_live/98552

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Неназванный представитель оборонной сферы Польши заявил изданию, что сейчас ведутся переговоры и сделка пока не закрыта.

Неназванные офицеры запаса также отвергли утверждение, что эти танки предназначены для утилизации.

«У ЦАХАЛ есть парк танков в удовлетворительном состоянии, которые можно использовать в качестве огневой мощи на границах в случае войны на нескольких фронтах одновременно», - сказал один из офицеров.

Джерело: https://t.me/u_now/101380

Ці новини зійшлися на одній сторінці випадково, ну ніякого зв'язку між ними нема )

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