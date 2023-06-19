Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:12
Просмотров: 32

В МЗС Ізраїлю відмовились коментувати слова путіна стосовно Зеленського

В МЗС Ізраїлю відмовились коментувати слова путіна стосовно Зеленського

В МЗС Ізраїлю відмовились коментувати слова президента рф владіміра путіна стосовно президента України Володимира Зеленського — NEWSru .co .il.

Журналісти направили до пресслужби зовнішньополітичного відомства запит із проханням пояснити, чи погоджується міністерство з цією оцінкою, чи вважає воно слова російського лідера антисемітськими, чи спричинить заява путіна реакцію Ізраїлю — наприклад, виклик посла рф на роз'яснювальну бесіду.

У відомстві відповіли, що наразі не коментуватимуть слова російського диктатора.

**Нагадаємо, що під час міжнародного економічного форуму у Санкт-Петербурзі путін заявив, що президент України є "ганьбою єврейського народу".

Джерело: https://t.me/znua_live/98552

Израиль ведет переговоры о продаже более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3 Украине и Польше, – Walla

В МЗС Ізраїлю відмовились коментувати слова путіна стосовно Зеленського

Неназванный представитель оборонной сферы Польши заявил изданию, что сейчас ведутся переговоры и сделка пока не закрыта.

Неназванные офицеры запаса также отвергли утверждение, что эти танки предназначены для утилизации. 

«У ЦАХАЛ есть парк танков в удовлетворительном состоянии, которые можно использовать в качестве огневой мощи на границах в случае войны на нескольких фронтах одновременно», - сказал один из офицеров.

Джерело: https://t.me/u_now/101380

Ці новини зійшлися на одній сторінці випадково, ну ніякого зв'язку між ними нема )

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Наша песня хороша, начинай сначала, или, не прошло с Залужным, пройдёт с Будановым
Сегодня 06:35    111
Правда об Альпийском походе Суворова
Сегодня 06:17    138
Без подписи договор не договор, а хотелки
Сегодня 06:09    157
путін намагатиметься використати "мирний план" африканської делегації для уповільнення західної допомоги Україні
18.06.2023 09:49    383
Вот как зелёный змий человека до раздвоения личности доводит
18.06.2023 08:15    290
Французське ТВ в репортажі з Донецька не згадало, що саме росія напала на Україну
18.06.2023 07:40    188
Мирний план по-африканськи: «троянський кінь», чи спроба співчуття Україні?
18.06.2023 07:28    223
Причиной разрушения Каховской ГЭС, скорее всего, стал взрыв в тоннеле бетонного основания плотины — New York Times
18.06.2023 06:56    190
Мариуполь. Трупный запах не перебить запахом дешевого одеколона "Красная Москва"
18.06.2023 06:45    684
Британія вербувала найманців для українського контрнаступу? Брехня!
17.06.2023 09:16    236
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 