В Северную Корею прибыла делегация министерства обороны россии

Официально - будут принимать участие в праздновании Победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953.

Не официально - будут обсуждать вопрос списания старых артиллерийских снарядов.

Данный визит лишь подтверждает, что РОВ критически не хватает боеприпасов, а за счёт своих ресурсов она эту проблему не может решать своевременно и в полном объёме. Поэтому, привлечение третьей стороны для неё является архиважной задачей. И КНДР кажется вполне уместным кандидатом.

У КНДР имеется довольно широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии. Это обусловлено тем, что большинство из этих экземпляров это советско-китайская техника и соответствующей унифицированной спецификацией.

У КНДР на вооружении стоит линейка танков Т-62 в местном варианте Чхонма-хо. Стволы 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 (модификация Согнун-915) под выстрелы 115-мм и 125-мм. Так же у КНДР обширная линейка ствольной артиллерии калибров 152-мм и 122-мм, в которых сейчас остро нуждаются РОВ.

Помимо ствольной артиллерии имеется и 122-мм РСЗО - аналоги БМ-21 «Град» и до 10 тыс миномётов калибров 120-мм, 82-мм и т.д. То есть, имеется потенциал как для передачи соответствующих боеприпасов, в которых РОВ так же испытывает необходимость.

Да, у КНДР довольно обширная номенклатура и запасы боеприпасов к танкам и артиллерии. Но, проблематика их доставки заключается в том, что единственным железнодорожным сообщением между КНДР и россией является мост «Дружба», то есть – всего лишь одна логистическая артерия.

КНДР переживает техногенный коллапс. Техногенный коллапс, ставший следствием технической и технологической деградации и транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток курсирующих 24/7 эшелонов с БК. Кроме того, у КНДР даже нет необходимого количества эшелонов.

Дело в том, что нынешний дефицит БК в зоне боевых действий в Украине у РОВ стал возникать, не когда боеприпасы стали заканчиваться, этого окончательно никогда не произойдёт, а когда стало увеличиваться плечо подвоза БК. Это был первый фактор, сигнализирующий о нарастающей проблеме.

Сейчас основной поток БК идёт уже даже не из Центрального военного округа, а в основном с Восточного ВО… Улан-Удэ, 6 тыс км до границы с Украиной, это вам не Уссурийск — 10 тыс км до границы Украины? Истощение же складов и логистика вдвойне оказывают негативное воздействие.

Собственно, северокорейские боеприпасы будут преодолевать именно этот путь – более 10 тыс км до Украины. То есть, проблематику с плечом подвоза эти поставки не решат. Хотя, возможно само по себе общее количество БК станет решающим и превалирующим фактором?

Приведу исключительно ситуативный пример. Представим себе эшелон из 10 вагонов, хотя в последний раз в россии из КНДР фиксировался эшелон в составе всего 3 вагонов. Но всё же. Такой эшелон может перевезти в среднем 500 тонн БК чистого веса. Я не учитывая объём снарядов в ящиках.

Если учитывать объём в ящиках, то перевозимый груз будет намного меньше, но давайте чистый вес - по максимуму. Возьмём для примера снаряд калибра 152-мм, весом 43-46 кг. Но, для простоты понимания и расчёта округлим до 50 кг.

Таким образом, один такой эшелон это примерно 10 тыс выстрелов. На сегодняшний день РОВ в сутки осуществляют в среднем 15-20 тыс выстрелов. То есть, эшелон будут гнать за более чем 10 тыс километров, чтобы его потенциал выпотрошить за полдня?

Холодный оптимизм, без эмоций, а основанный исключительно на сухом расчёте, говорит о том, что российское командование находится в настолько отчаянном положении, что готово гнать из Северной Кореи боеприпасы, лишь бы хоть как-то поддерживать огневой потенциал своих войск.

В свою очередь, эти поставки критически не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий. Они лишь ситуативно, а не целиком и полностью, будут решать возникшие проблемы у россии с растущим дефицитом БК. И немаловажно то, какого качества будет этот БК, если он вообще будет.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19707

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