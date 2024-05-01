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кремль мститься одеситам, які зруйнували імперські мрії рф про «новоросію»

кремль мститься одеситам, які зруйнували імперські мрії рф про «новоросію»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

29 квітня ворог ударив ракетою «Іскандер» в районі приморського парку у центрі Одеси.

● Внаслідок чергової ракетної атаки Одеси загинули 5 осіб. 23 постраждалих і надалі перебувають у медзакладах. У важкому стані 8 осіб, з них 4 - у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.

● Ціллю атаки стало популярне місце відпочинку одеситів. Для збільшення кількості жертв, росіяни використали бойову частину з касетним боєприпасом.

● росія тероризує Одесу з 2022 року: атакує житлові будинки, парки відпочинку, історичний центр міста, визнаний світовою спадщиною ЮНЕСКО.

● кремль мститься одеситам, які зруйнували імперські мрії рф про «новоросію». Терором ворог прагне посіяти страх і зневіру серед людей.

● Коли 2 травня російська пропаганда вчергове голоситиме про видуману ними ж т.зв. «одеську Хатинь», росіянам слід згадати про їх власні криваві злочини проти Одеси.

Джерело: https://t.me/spravdi/38268

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